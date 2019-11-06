Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Phamous", Würzburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zur Wochenmitte der "Mein Lokal, Dein Lokal" Würzburg - Serie finden sich die Gastronomen bei Quynh-Giao Le (21) ein. Die junge Eventmanagementstudentin hat erst im Juli das Lokal eröffnet und will mit ihrer einzigartigen Kombination aus Shishabar und Asiaküche punkten. Ob Frühlingsrollen, Sushi und Co. die Gastronomen geschmacksmäßig umhauen werden? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins