Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Zum großen Finale der Kieler "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche geht es nach Schierensee, ins Gasthaus "Zur Linde" von Dennis Senff (33). Die vier Gastronomen erwartet eine abwechslungsreiche, modern interpretierte Küche in gut bürgerlichem Ambiente. Ob Dennis am letzten Tag noch an allen vorbei ziehen kann? Rechte: kabel eins

