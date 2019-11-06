"Ristorante Don Camillo e Peppone", SyltJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Ristorante Don Camillo e Peppone", Sylt
44 Min. Ab 6
Tag Nummer zwei bei Mein Lokal, Dein Lokal auf Sylt/Amrum steht im Zeichen der italienischen Küche. Im Ristorante Don Camillo e Peppone will Inhaber Piotr Ryszard Ciborowski (52) seine Kollegen in Hörnum mit seiner Gastlichkeit und der feinen italienischen Küche überzeugen. Wird es dem gebürtigen Polen gelingen? Rechte: kabel eins
