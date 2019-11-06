Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ratskeller", Dortmund
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der zweite Tag der Dortmunder "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche führt die Gastronomen in den "Ratskeller" von Marc Bosiacki (44). In zünftiger Atmosphäre bietet Marc viele Klassiker der Deutschen Küche an. Ob Marc mit seinen Gerichten punkten kann und damit dem Wochensieg ein Stück näher kommt? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins