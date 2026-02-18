Meryl Deep Talk
Folge 1: Jochen Schropp
In dieser ersten Folge von Meryl Deep Talk spreche ich mit Jochen Schropp über seine ganz persönliche Reise zu mehr Spiritualität, Selbstreflexion und innerem Wachstum. Jochen teilt mutig, wie ihn der Verlust seines Vaters, spirituelle Erfahrungen und der Prozess des Coming-Outs geprägt haben – und warum es so wichtig ist, Verantwortung für das eigene Glück zu übernehmen. Gemeinsam tauchen wir in Themen wie Reinkarnation, Lebensmut und die Kraft des eigenen Glaubens ein, ohne dabei den Blick für die Realität zu verlieren. Es wird emotional, ehrlich, humorvoll und inspirierend – von tiefen Ängsten bis zu berührenden Momenten der Befreiung. Lass dich von Jochens Offenheit und unserem Gespräch berühren und finde heraus, wie Persönlichkeitsentwicklung wirklich das Leben verändern kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick