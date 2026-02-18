Meryl Deep Talk
Folge 11: Jan van Weyde
77 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Jan van Weyde ist Comedian, Schauspieler, Synchronsprecher – und Kölner. In dieser Folge erzählt er, warum er seinen sicheren Weg als Schauspieler verlassen hat, um auf der Bühne zu stehen und Menschen zum Lachen zu bringen. Wir reden über LOL und die verrückte Energie hinter den Kulissen, über Elternabende als Comedy-Stoff, über sein neues Programm „Immer Weyder...", über sein Talent zum Imitieren – und darüber, was ihn im Leben wirklich verzweifeln lässt. Und natürlich: Warum Humor mehr ist als Entertainment. Eine Folge mit viel Leichtigkeit, überraschend viel Tiefe – und einem Gast, der beides gleichzeitig kann.
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Meryl Deep Talk
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!