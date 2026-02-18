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Meryl Deep Talk

Julian und Luka

Talk? Now!Staffel 1Folge 4vom 18.02.2026
Julian und Luka

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Meryl Deep Talk

Folge 4: Julian und Luka

61 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Wie viel Angst macht euch der Tod und wie schafft ihr es euren Träumen zu folgen? In dieser Folge spreche ich mit Julian & Luka über ihre Wurzeln, den Berufseinstieg im Handwerk und ihrem Lebenstraum als Models und Schauspieler zu arbeiten. Was Freundschaft und die Angst vor dem Tod damit zu tun hat, erfährst du in dieser Folge.

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