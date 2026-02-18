Meryl Deep Talk
Folge 12: Kristian Thees
90 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Kristian Thees ist seit 30 Jahren bei SWR3 – und hat in dieser Zeit exakt fünf Mal Lob vom Sender bekommen. Trotzdem ist er geblieben. Warum? Weil ihn jeden Sonntag die Liebe seiner Hörer:innen erreicht. In dieser Folge dreht sich das Mikrofon um: Nicht er führt das Gespräch – sondern ich. Wir sprechen über Radio, Wertschätzung, Anke Engelke, und über zwei Momente in seinem Leben, die er als Mini-Krise beschreibt. Außerdem: Was macht ein wirklich gutes Gespräch aus? Seine Antwort ist so einfach wie wahr. Eine Folge über Haltung, Zuhören und die stille Kraft echter Verbindung.
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!