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Meryl Deep Talk

Eric Schrot

Talk? Now!Staffel 1Folge 9vom 18.02.2026
Eric Schrot

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Meryl Deep Talk

Folge 9: Eric Schrot

65 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Wie kann man einen Tiefpunkt überwinden? Wie laufen Castings in Film und Fernsehen wirklich ab – und worauf achten Entscheider hinter den Kulissen? In dieser Folge von Meryl Deep Talk spricht Meryl Deep mit Tobias Hött, Head of Casting mit über 20 Jahren Erfahrung in der TV- und Filmbranche. Er gibt exklusive Einblicke in die Mechanismen der Besetzungsprozesse, verrät, welche Persönlichkeiten heute gesucht werden und warum Talent allein oft nicht ausreicht.

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