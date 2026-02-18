Meryl Deep Talk
Folge 9: Eric Schrot
65 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Wie kann man einen Tiefpunkt überwinden? Wie laufen Castings in Film und Fernsehen wirklich ab – und worauf achten Entscheider hinter den Kulissen? In dieser Folge von Meryl Deep Talk spricht Meryl Deep mit Tobias Hött, Head of Casting mit über 20 Jahren Erfahrung in der TV- und Filmbranche. Er gibt exklusive Einblicke in die Mechanismen der Besetzungsprozesse, verrät, welche Persönlichkeiten heute gesucht werden und warum Talent allein oft nicht ausreicht.
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Meryl Deep Talk
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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