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Meryl Deep Talk

Christina Do Rego

Talk? Now!Staffel 1Folge 5vom 18.02.2026
Christina Do Rego

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Meryl Deep Talk

Folge 5: Christina Do Rego

64 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Welche Gefahr geht von KI für das Schauspiel in Film und TV aus und wie Cristina den Umgang mit ADHS gelernt hat. In dieser Folge spreche ich mit Cristina Do Rego über ihre Tätigkeit als Schauspielerin und Regisseurin und möchte erfahren, wie sie den Umgang mit ADHS gefunden hat. Dich erwartet ein vielseitiges Gespräch, das mir großen Spaß gemacht hat.

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