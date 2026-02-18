Meryl Deep Talk
Folge 17: Jutta Miquelino
62 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
"Sie war im Executive Team bei Sony, hat bei Procter & Gamble Marken wie HUGO und BOSS woman mit aufgebaut – und dann alles hinter sich gelassen. In dieser Folge spricht Jutta dos Santos Miquelino über den Mut, der nötig ist, um zu springen. Über ihren Weg vom Konzern-Topmanagement in die Selbstständigkeit, über ihr Modell des 5D Leadership und ihr neues Buch The Inner Code. Und über den ganz konkreten Preis von Veränderung – wie das Loslassen von etwas, das man liebt. Ein Gespräch über innere Klarheit, Führung, die innen beginnt, und die Frage, was wir bereit sind aufzugeben, um unseren eigenen Weg zu gehen."
Weitere Folgen in Staffel 1
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Meryl Deep Talk
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!
Enthält Produktplatzierungen