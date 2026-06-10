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Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil

Knallbunter Küchentraum

sixxStaffel 1Folge 6vom 10.06.2026
Knallbunter Küchentraum

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Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil

Folge 6: Knallbunter Küchentraum

23 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6

Brian überrascht die Krankenschwestern Joelle und Cici, die während der Pandemie viel geleistet haben, mit einer Küchenrenovierung. Die beiden Frauen wünschen sich schon lange einen gemütlichen Ort zum Kochen und für Dinnerpartys. Das Budget ist knapp, und Brians Team findet kreative Lösungen, um den richtigen Stil zu treffen, ohne den Kostenrahmen zu sprengen. Am Ende entsteht eine Küche im Mid-Century-Design.

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