Knallbunter KüchentraumJetzt kostenlos streamen
Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil
Folge 6: Knallbunter Küchentraum
23 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6
Brian überrascht die Krankenschwestern Joelle und Cici, die während der Pandemie viel geleistet haben, mit einer Küchenrenovierung. Die beiden Frauen wünschen sich schon lange einen gemütlichen Ort zum Kochen und für Dinnerpartys. Das Budget ist knapp, und Brians Team findet kreative Lösungen, um den richtigen Stil zu treffen, ohne den Kostenrahmen zu sprengen. Am Ende entsteht eine Küche im Mid-Century-Design.
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Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH