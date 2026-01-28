Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 8vom 28.01.2026
23 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 6

Die zehnjährige Lea wünscht sich ein Zimmer, das mehr ihren Interessen entspricht, weshalb sich Brian um die Renovierung kümmert. Dem Innenarchitekten ist es wichtig, dass der neue Raum der Persönlichkeit der Zehnjährigen entspricht. Das alte Kinderbett wird gegen ein ausziehbares Tagesbett getauscht und es wird für mehr Stauraum gesorgt. Bilder von Lea und ihren Freundinnen verleihen dem Zimmer eine persönliche Note.

