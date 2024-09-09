Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 11vom 09.09.2024
25 Min.Folge vom 09.09.2024

Miss Moon hat Geburtstag und Luke und Lola haben ihr einen unglaublichen Bonbon-Kuchen zubereitet. Doch nach einem Mund voll Kuchen läuft Miss Moon knallpink an, niest Puderzucker und ihr Zauberstab produziert springende Marshmellows. Anscheinend reagiert Miss Moon allergisch auf menschliche Süßigkeiten. Auch ihr Zauberstab reagiert nicht mehr. Das einzige Gegenmittel ist blaue Schokolade. Die gibt es als Sonderedition, aber nur jede tausendste Tafel ist blau und die erwischt ausgerechnet die Baronin. / Bei einem Besuch im Naturhistorischen Museum belegt Miss Moon Lukes Kamera mit einem kleinen Zauber, um die Qualität seiner Bilder zu optimieren. Aber der Zauber ist etwas stärker als gedacht und lässt die Statue eines prähistorischen Mannes lebendig werden: Honk! Der schnappt sich die Kamera, rennt damit durchs Museum und fotografiert per Zufall ein Mammut, so dass auch dieses prähistorische Tier lebendig wird. Miss Moon und die Kinder müssen die Kamera zurückbekommen, ehe eine Katastrophe geschieht, doch Honk lässt sich nicht so leicht einfangen.

