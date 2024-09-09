Frohe Weihnachten / GeisterstundeJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 12: Frohe Weihnachten / Geisterstunde
Es ist Heiligabend und Luke und Lola haben am Kamin eine Kamera installiert, um ein Foto vom Weihnachtsmann zu schießen. Nur leider ist es Miss Moon, die aus Versehen in die Fotofalle läuft. Um sich für ihren Fehler zu entschuldigen, nimmt sie Kontakt zum echten Weihnachtsmann auf, der tatsächlich mit Kutsche und Rentier vor dem Haus der McGuffles auftaucht. Allerdings ist er so erkältet, dass Miss Moon ihn gleich ins Bett steckt. Doch wie sollen die Kinder jetzt an ihre Geschenke kommen? / Die Baronin hat Lukes ferngesteuerte Drohne beschlagnahmt. Wild entschlossen, sie wieder zurück zu kriegen, „leihen“ sich Luke und Lola „Verschwindeblasen“ aus Miss Moons Zauberbeutel. So kommen sie ungesehen in das Haus der Baronin, um nach dem Spielzeug zu suchen. Doch als die Baronin plötzlich Gegenstände durch ihr Haus fliegen sieht, meint sie, Geister hätten sich bei ihr eingenistet. Kurzerhand bestellt sie einen Geisterjäger, der nun Jagd auf Luke und Lola macht.
