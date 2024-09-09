Lolas Bank / Kater und MausJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 6: Lolas Bank / Kater und Maus
Zum Entsetzen von Lola und ihren Freundinnen Lucy und Becky soll ihre Lieblingsbank im Park geräumt werden. An ihrer statt soll ein Unterstand für Kinderwagen entstehen. Die Mädchen haben die verrücktesten Ideen, um sich für ihre Bank einzusetzen, aber Miss Bunch, die Initiatorin des Umbaus, hebelt diese immer wieder aus. Es wird ein Unterstand gebaut, basta. Aber dann hat Luke eine tolle Idee: Die Mädchen sollen versuchen Miss Bunch davon zu überzeugen, dass die Bank verhext ist… / Ein merkwürdig aussehendes Katzentier taucht bei den McGuffles auf. Es kann zudem reden. Miss Moon erkennt, dass es sich bei dem Kater um den Magier Adalbert handelt, der dringend Hilfe braucht, da sein Zauber nicht ganz funktioniert hat. Er bittet Miss Moon ihn zurück in ein menschliches Wesen zu verwandeln. Nichts leichter als das, Miss Moon braucht dafür nur ein paar Mäusehaare als Zutat für den Zaubertrank. Allerdings gestaltet sich die Suche nach einer Maus als schwierig, da Adalbert Angst vor diesen Nagern hat.
