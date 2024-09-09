Drachensitter / FrühlingsgefühleJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 5: Drachensitter / Frühlingsgefühle
Mama Moon erscheint im Haus der Kinder mit drei Dracheneiern, die sie ihrer Tante zum Geburtstag schenken will. Ihre Tochter soll einen Tag auf sie aufpassen, vor allem darauf, dass die kleinen Drachen unter gar keinen Umständen schlüpfen. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände bekommen die Eier zu viel Wärme und brechen auf. Die drei kleinen Drachen halten Mr. Pick für ihren Vater und folgen ihm überall hin. Miss Moon und die Kinder müssen schnell einen Weg finden, wie sie die Drachen wieder in die Eier bekommen, ehe Mama Moon zurückkehrt. Allerdings scheinen sie gegen Magie immun zu sein, was die Aktion nicht gerade vereinfacht. / Mr. Pick gibt komische Schreigeräusche von sich. Er ist auf der Suche nach einem Drachenmädchen das ihn küsst, damit er weiter Feuer speien kann. Da es auf Erden keine Drachen gibt, hat Miss Moon keine andere Wahl als die Drachendamen ihrem Zauberbuch entspringen zu lassen. Allerdings scheinen sie Mr. Pick nicht zu gefallen und die eine, die es tut, findet kein Interesse an Mr. Pick. Eine Chance sieht Miss Moon noch. Doch sie ahnt nicht, dass die Baronin zwischenzeitlich eine Drachenfalle gebaut hat, um endlich zu beweisen, dass Miss Moon eine Magierin ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick