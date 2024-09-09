Papa, wo bist du? / Drago-KatharrJetzt kostenlos streamen
Paul ist am Ende seiner Nerven. Die Baronin ruft ihn ohne Unterlass an, damit er eine harmlose Allergie ihrer Hunde behandelt. Am liebsten würde er sich in Luft auflösen. Als Miss Moon das hört, erfüllt sie ihm diesen Wunsch und Paul ist weg. Lola und Luke klären sie auf, dass das nur ein Sprichwort sei. Zu spät, so einfach bekommen sie ihren Vater nicht zurück. Da die Baronin das Haus belagert, gibt Miss Moon vor, sich mit Tierleiden auszukennen. Sie findet auch einen entsprechenden Zauberspruch, nur leider wirkt sich dieser bei irdischen Hunden anders aus als bei magischen Wesen... / Da Mr. Pick aus Versehen im Kühlschrank gelandet ist, hat er sich einen Drago-Katharr eingefangen, einen Drachenschnupfen. Wenn der nicht augenblicklich behandelt wird, wird Mr. Pick für immer zu einer Eisstatue. Und wenn er niest, verwandelt er alles um sich herum in einen rutschigen, vereisten Wasserfall und auf dessen Spitze landet der Zauberstab von Miss Moon. Den braucht sie, um das Gegenmittel für Mr. Pick zu brauen. Aber wie über das Eis kommen? Zudem versucht die Baronin herauszufinden, was es mit den mysteriösen Schneeflocken auf sich hat, die aus dem Haus der McGuffles geweht kommen.
