Ein ritterlicher Kavalier / Auf Wolken gebettet
Miss Moon
Folge 7: Ein ritterlicher Kavalier / Auf Wolken gebettet
Lola hat Geburtstag und schmeißt eine Kostüm-Party. Sie freut sich vor allem, dass ihr Angebeteter Howie zugesagt hat. Doch als der erscheint, hat er Monica mit dabei, die ebenfalls ein Auge auf Howie geworfen hat. Lola ist verzweifelt, weil sie nun kein Date hat. Zum Trost zaubert ihr Miss Moon einen Verehrer. Ritter Agravane kommt aus einer anderen Zeit, verliebt sich augenblicklich in Lola, entpuppt sich aber schnell als äußerst lästig. Als Ritter will er dem Drachen Mr. Pick an den Kragen und droht die Party zu sprengen. Miss Moon hat alle Hände voll zu tun, den gerufenen Verehrer wieder loszuwerden. / Es ist Zeit für den Mittagsschlaf. Damit Baby Joe sanft entschlummern kann, legt Miss Moon ihn auf eine kleine magische Wolke und bittet Mr. Pick auf das Baby aufzupassen. Der kuschelt sich zu Baby Joe und merkt nicht, dass sie auf der Wolke aus dem Fenster schweben. Miss Moon eilt mit Lola und Luke dem fliegenden Baby Joe hinterher. Zu spät. Amanda hat mit ihrem Teleskop das Baby und den Drachen entdeckt, den sie für einen Außerirdischen hält und alarmiert die ganze Nachbarschaft.
