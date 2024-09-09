Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miss Moon

Die Halloween-Hexe / Der Kampf der Superhelden

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 15vom 09.09.2024
Die Halloween-Hexe / Der Kampf der Superhelden

Folge 15: Die Halloween-Hexe / Der Kampf der Superhelden

25 Min.Folge vom 09.09.2024

Es ist Halloween und Hexe Rubaria kommt auf die Erde, um ein paar Kinder zu klauen, die sie für einen Trank gegen das älter werden braucht. Als ihr Besen sie auf die Erde trägt, macht sie eine Notlandung vor dem Haus der McGuffles. Sofort strömt ihr der Geruch der Kinder in die Nase, die sich gerade für Halloween verkleiden. Mit ihren Freunden wollen Lola und Luke „Süßes oder Saures“ rufend um die Häuser ziehen. Rubaria klopft an die Tür und wird von einem ahnungslosen Paul, der die Alte für ein verkleidetes Kind hält, ins Haus gebeten. / Luke ist super aufgeregt: er will zur Premiere des neuen Kino-Films von “Bommer Boy”, seinem Lieblings-Superhelden gehen. Sogar der Hauptdarsteller wird anwesend sein und Autogramme geben. Doch es gibt keine Karten mehr. Luke ist unendlich enttäuscht. Um ihn zu trösten, lässt Miss Moon seine Superhelden-Spielzeugfigur lebendig werden. Leider hat sie dabei “Bommer Boy” mit “Dämmer Dandy” verwechselt, dem bösen Bruder von Lukes Helden. Dieser strebt die Herrschaft über ganz New York an.

