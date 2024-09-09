Sprießender Frühling / Ein TraumtagJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 10: Sprießender Frühling / Ein Traumtag
Es ist der erste Frühlingstag und der Park steht in voller Blüte. Miss Moon erzählt den Kindern von den Ratikis, Kreaturen aus der magischen Welt, die am ersten Frühlingstag singen, um alle Wesen des Pflanzenreichs zu wecken. Als Yasir im Park auftaucht, um Miss Moon seine Liebe zu gestehen, verwechselt sie ihn mit einem Ratiki und belegt ihn mit einem Zauber, der ihn versehentlich in einen solchen verwandelt. Miss Moon muss sich schnell etwas einfallen lassen, Yasir zurück zu verwandeln, ehe er den Park komplett mit Pflanzen und Blüten überwuchern lässt. / Alarm im Hause McGuffles: Lola hatte einen fantastischen Traum von Howie, aber ihr Tagebuch ist bis auf die letzte Seite vollgeschrieben und sie kann ihn nicht notieren! Also schenkt Miss Moon ihr ein altes Heft von sich. Zu Lolas Erstaunen werden alle Sachen, die sie in das Buch schreibt, wahr. So wahr, dass es anfängt zu nerven. Miss Moon merkt, dass sie ihr aus Versehen ein falsches Heft gegeben hat, eines aus einem magischen Spaßladen. Doch auch Luke hat schon einen Wunsch in das Buch geschrieben, wodurch sich dieses gar nicht mehr so leicht einfangen lässt.
