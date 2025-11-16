Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Adventure

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 28vom 16.11.2025
Folge 28: Abenteuer unter Wasser

16 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Das Meer hat weitaus mehr zu bieten als traumhafte Tauchregionen und leckeren Fisch. "Mission Adventure" zeigt, wie Taucher unter Lebensgefahr in Frankreich Seeigel sammeln oder im Panama-Kanal wertvolle Tropenhölzer bergen. Außerdem wird enthüllt, wie große Unternehmen auf den Philippinen versuchen, die teuerste Perle der Welt zu züchten...

