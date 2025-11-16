Mission Adventure
Folge 28: Abenteuer unter Wasser
16 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Das Meer hat weitaus mehr zu bieten als traumhafte Tauchregionen und leckeren Fisch. "Mission Adventure" zeigt, wie Taucher unter Lebensgefahr in Frankreich Seeigel sammeln oder im Panama-Kanal wertvolle Tropenhölzer bergen. Außerdem wird enthüllt, wie große Unternehmen auf den Philippinen versuchen, die teuerste Perle der Welt zu züchten...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mission Adventure
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn GmbH