Geheimnisvolle Ozeane

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 45vom 03.02.2023
Folge 45: Geheimnisvolle Ozeane

20 Min.Folge vom 03.02.2023Ab 12

Es ist kaum zu glauben, aber wir Menschen wissen über fremde Planeten oft mehr als über das, was in unseren eigenen Meeren passiert. Etwa 95 Prozent der Weltmeere sind noch unerforscht! "Mission Adventure" zeigt, was für faszinierende Geschichten die anderen fünf Prozent bereits hervorbrachten ...

ProSieben MAXX
