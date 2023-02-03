Mission Adventure
Folge 45: Geheimnisvolle Ozeane
20 Min.Folge vom 03.02.2023Ab 12
Es ist kaum zu glauben, aber wir Menschen wissen über fremde Planeten oft mehr als über das, was in unseren eigenen Meeren passiert. Etwa 95 Prozent der Weltmeere sind noch unerforscht! "Mission Adventure" zeigt, was für faszinierende Geschichten die anderen fünf Prozent bereits hervorbrachten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mission Adventure
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn GmbH