Verblüffende Weltrekorde

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 44vom 20.07.2025
16 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12

Im DB-Betriebswerk steigt die Spannung, denn hier soll heute ein ganz besonderer Rekord aufgestellt werden: 198 Modelleisenbahnen sollen gemeinsam eine 84 Tonnen schwere, echte Lokomotive ziehen.

