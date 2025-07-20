Verblüffende WeltrekordeJetzt kostenlos streamen
Mission Adventure
Folge 44: Verblüffende Weltrekorde
16 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12
Im DB-Betriebswerk steigt die Spannung, denn hier soll heute ein ganz besonderer Rekord aufgestellt werden: 198 Modelleisenbahnen sollen gemeinsam eine 84 Tonnen schwere, echte Lokomotive ziehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mission Adventure
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn GmbH