Mission Adventure
Folge 41: Im Adrenalinfieber
16 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12
Wer echten Nervenkitzel erleben will, muss nicht unbedingt weit reisen. "Mission Adventure" testet Locations in Deutschland, die den Adrenalinspiegel in die Höhe treiben. Im Harz gibt es die längste Doppelseilrutsche Europas, bei der Wagemutige 120 Meter über dem Boden einen Kilometer lang durch die Luft rasen. In Blomberg bei Bad Tölz schlängelt sich der "Blomberg-Blitz" knapp 1.300 Meter lang ins Tal - eine der längsten Sommerrodelbahnen Europas.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn GmbH