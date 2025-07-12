Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Adventure

Ohne Geld unterwegs

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 39vom 12.07.2025
Ohne Geld unterwegs

Ohne Geld unterwegsJetzt kostenlos streamen

Mission Adventure

Folge 39: Ohne Geld unterwegs

16 Min.Folge vom 12.07.2025Ab 12

"Mit Geld kann man sich viele Freunde kaufen, aber selten ist einer seinen Preis wert", wusste schon Josephine Baker. "Mission Adventure" macht heute den Test und wagt sich ohne einen Cent in der Tasche in den Alltag. Wo kommt man ohne Geld besser zurecht - in Deutschland oder in New York?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Adventure
ProSieben MAXX
Mission Adventure

Mission Adventure

Alle 1 Staffeln und Folgen