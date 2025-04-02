Mission Adventure
Folge 33: Spannendes Südamerika
16 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
Während der Fußball-WM blickt die ganze Welt auf Brasilien. Doch Südamerika hat weitaus mehr zu bieten als eine große Tradition rund um den Kick. "Mission Adventure" bereist den Kontinent und begleitet unter anderem die Cholitas, eine Gruppe von Kampfsport treibenden Frauen, und den letzten Eismann von Ecuador ...
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn GmbH