Mission Adventure
Folge 49: Bergung auf Hoher See
21 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 12
Nicht erst seit Kate Winslet ihrem Leonardo DiCaprio bei seinem letzten Tauchgang zusah, ist es eine Urangst der Menschen: Gefangensein in einem untergehenden Boot. "Mission Adventure" beleuchtet das Thema aus zwei verschiedenen Perspektiven. Wie kann ein in Seenot befindliches Schiff geborgen werden? Und was können Menschen tun, um ihre Überlebens-Chancen auf einem untergehenden Schiff zu verbessern?
Mission Adventure
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn GmbH