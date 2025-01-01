Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 10: Affenrettung
23 Min.Ab 12
Robert Marc Lehmann, Kameramann Nico und Tierschützerin Femke den Haas retten einen Affen, der als kuscheliges Haustier, an einer Kette angebunden gehalten wird. In Franz' Affenrettungsstation wird er aufgepeppelt und für das Leben in der Wildnis vorbereit.
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.