Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 8: Wildlife Market
27 Min.Ab 12
Robert Marc Lehmann begleitet Femke den Haas auf einen Wildlife Market und sieht mit eigenen Augen, warum die Tierschützerin mit aller Kraft versucht, den Markt zu schließen. Wildtiere aus aller Welt werden den Käufern in viel zu engen Käfigen zur Schau gestellt und niemand interessiert sich für das Wohl der verwundeten und dahinvegetierenden Lebewesen.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.