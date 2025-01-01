Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Plastik

JoynStaffel 1Folge 5
Plastik

PlastikJetzt kostenlos streamen

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Folge 5: Plastik

24 Min.

Auf Bali gibt es kein geregeltes Müll-Entsorgungssystem. Der produzierte Müll landet entweder in der Natur oder im Meer. Robert Marc Lehmann schaut sich das Ausmaß an und erfährt: Der Müll ist Fluch und Segen zugleich.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Joyn
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Alle 2 Staffeln und Folgen