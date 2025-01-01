Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Haie (2)

Haie (2)

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Folge 4: Haie (2)

24 Min.Ab 12

In einer noch nie da gewesenen Dokumentation besucht das Mission-Erde-Team einen Familien-Clan, der vom Hai-Handel lebt. Die Bilder vor Ort sind schlimmer als in jedem Horrorfilm. Robert sucht nach Ausstiegsmöglichkeiten für die Händler.

