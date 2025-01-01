Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 6: Delfine
32 Min.Ab 12
Eine der Touristenattraktionen auf Bali ist das Schwimmen mit Delfinen in Hotelpools. Um Bissverletzungen bei den Besuchern zu vermeiden, werden den Delfinen die Zähne bis auf den Kieferknochen heruntergefeilt. Robert Marc Lehmann schaut undercover hinter die Kulissen eines selbsternannten "Rescue-Centers".
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.