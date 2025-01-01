Zum Inhalt springenBarrierefrei
Delfine

Delfine

Folge 6: Delfine

32 Min.Ab 12

Eine der Touristenattraktionen auf Bali ist das Schwimmen mit Delfinen in Hotelpools. Um Bissverletzungen bei den Besuchern zu vermeiden, werden den Delfinen die Zähne bis auf den Kieferknochen heruntergefeilt. Robert Marc Lehmann schaut undercover hinter die Kulissen eines selbsternannten "Rescue-Centers".

