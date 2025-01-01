Zum Inhalt springenBarrierefrei
Affenauffangstation

Folge 9: Affenauffangstation

14 Min.Ab 12

Robert Marc Lehmann besucht zusammen mit Femke den Haas Franz aus Südafrika. Er ist ehrenamtlicher Tierschützer, nimmt Affen bei sich zu Hause auf und bereitet sie auf ihre Auswilderung vor - Ein mühsamer aber hoffnungsvoller Schritt zurück in die Freiheit.

