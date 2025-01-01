Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Haie (1)

Haie (1)

Folge 3: Haie (1)

22 Min.Ab 12

Robert Marc Lehmann geht mit seinem auf Bali ansässigen Freund Manuel Bergmann auf einen der größten legalen Hai-Märkte der Welt und muss mit ansehen, in welcher Masse seine Lieblingstiere für den Konsum qualvoll gefangen und in ihre Einzelteile zerlegt werden.

