Elefantenreiten

Folge 7: Elefantenreiten

39 Min.Ab 6

Auf Bali gibt es einen der bestorganisiertesten Tierausbeutungsparks der Welt, den Mason Elephant Park. Dort werden augenscheinlich gerettete Elefanten für den Tourismus gequält. Robert Marc Lehmann hinterfragt die systematische Ausbeutung dieses Fluchttiers.

