Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 7: Elefantenreiten
39 Min.Ab 6
Auf Bali gibt es einen der bestorganisiertesten Tierausbeutungsparks der Welt, den Mason Elephant Park. Dort werden augenscheinlich gerettete Elefanten für den Tourismus gequält. Robert Marc Lehmann hinterfragt die systematische Ausbeutung dieses Fluchttiers.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.