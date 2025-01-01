Mit Herz und Handschellen
Folge 10: Leiche auf Abwegen
46 Min.Ab 12
Im Atelier von Maler Arno Harnsdorf findet die Putzfrau alles mit Blut beschmiert vor. Blut auf dem Boden, an den Wänden, auf den Bildern, die großformatig an der Wand hängen und die alle ein und dasselbe Motiv zeigen: ein asiatisches Mädchen in Schuluniform. Von Harnsdorf selbst fehlt jedoch jede Spur ...
Mit Herz und Handschellen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
