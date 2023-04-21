Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 2Folge 9vom 21.04.2023
Folge 9: Bombige Aussichten

46 Min.

Der seit Jahren inhaftierte Drogendealer Enzo Labas kann mit Hilfe seines Komplizen Pit Wiesener aus dem Gefängnis fliehen. In der Nacht zuvor hat Sprengstoffexperte Wiesener eine Bombe und eine Minikamera unter Leos Porsche installiert. Sobald Leo in seinen Porsche einsteigt, will Labas den Zünder der Bombe aktivieren und seinem Intimfeind bei seiner Fahrt in den Tod zuschauen - leider sitzt Wacker mit seiner Flamme Sylvia im Wagen ...

ATV 2
