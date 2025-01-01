Mit Herz und Handschellen
Folge 16: Familienbande
44 Min.Ab 12
Oberstaatsanwalt Dr. Metz, Ninas Vater, ist in der Gewalt von Geiselnehmern. Nina wird aufgefordert, ihn innerhalb der nächsten 14 Stunden zu befreien - Staatsanwalt Gassner und Zock, der Leiter des SEK-Kommandos, wollen jedoch auf diese Forderung nicht eingehen ...
