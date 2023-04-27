Mit Herz und Handschellen
Folge 11: Abgekartetes Spiel
Folge vom 27.04.2023
Von wegen "La Dolce Vita": Als Nina und Leo in einer Osteria gerade einen Kaffee trinken, wird der Wirt Flavio im Hinterhof seines Lokals erschossen. Die Suche nach dem Mörder gestaltet sich schwierig, denn mafiöse Verstrickungen, Eifersucht, berufliche und private Konflikte behindern die Arbeit der beiden Kommissare ...
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2003
