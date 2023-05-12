Mit Herz und Handschellen
Folge 15: Der Kronzeuge
45 Min.Folge vom 12.05.2023Ab 12
Dem Drogendealer Arno Hauker wird der Prozess gemacht - doch der verfolgt die Verhandlung äußerst gelassen, denn der Kronzeuge, der gegen ihn aussagen sollte, ist "zufällig" aus dem Hotelzimmer gestürzt. Als Nina und Leo einen neuen Kronzeugen ankündigen, beginnt Haukers Fassade zu bröckeln ...
