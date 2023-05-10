Mit Herz und Handschellen
Folge 14: Auge um Auge
44 Min.Folge vom 10.05.2023Ab 12
Der Druckereibesitzer Carlo Weininger wird auf dem Parkplatz eines schicken Golfclubs zusammengeschlagen - schwer verletzt kommt er ins Krankenhaus. Als Nina und Leo Frau Weininger und ihren Sohn Kai darüber informieren, erfahren sie, dass die beiden gar nicht wussten, dass Weininger Mitglied eines Golfclubs war. Führte der angeblich verarmte Druckereibesitzer ein Doppelleben?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mit Herz und Handschellen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1