Mit Herz und Handschellen

Auge um Auge

ATV 2Staffel 2Folge 14vom 10.05.2023
Folge 14: Auge um Auge

44 Min.Folge vom 10.05.2023Ab 12

Der Druckereibesitzer Carlo Weininger wird auf dem Parkplatz eines schicken Golfclubs zusammengeschlagen - schwer verletzt kommt er ins Krankenhaus. Als Nina und Leo Frau Weininger und ihren Sohn Kai darüber informieren, erfahren sie, dass die beiden gar nicht wussten, dass Weininger Mitglied eines Golfclubs war. Führte der angeblich verarmte Druckereibesitzer ein Doppelleben?

