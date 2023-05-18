Zum Inhalt springenBarrierefrei
50 Stunden Eiszeit

ATV 2Staffel 2Folge 17vom 18.05.2023
Folge 17: 50 Stunden Eiszeit

44 Min.Folge vom 18.05.2023Ab 12

Der Privatdetektiv Sutor wird ermordet, als er in einem Hotelzimmer Daten von einem Laptop kopieren will. Der Mieter des Zimmers, der Flugzeugingenieur Arno Böhm, ist als Hauptverdächtiger jedoch unauffindbar. Zwar sind sein Partner Hayek und seine Ehefrau Jana davon überzeugt, dass Böhm unschuldig ist, aber die Verdachtsmomente erhärten sich, als sich Hayek 250.000 Euro vom Firmenkonto auszahlen lässt ...

ATV 2
