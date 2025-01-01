Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit Herz und Handschellen

Bombenstimmung

ATV 2Staffel 2Folge 18
Bombenstimmung

Mit Herz und Handschellen

Folge 18: Bombenstimmung

46 Min.Ab 12

Eine Autobombe reißt die Personenschützerin Anna Bender auf dem Weg zur Dienstelle in den Tod. Die Dienstellenleiterin Frau Hubrecht geht von einem terroristischen Anschlag aus und beurlaubt Nina und Leo kurzerhand. Die beiden vermuten den Täter jedoch eher im privaten Umfeld Benders - und ermitteln auf eigene Faust ...

Mit Herz und Handschellen
ATV 2
Mit Herz und Handschellen

Mit Herz und Handschellen

