Mord ist ihr Hobby
Folge 13: Mord in Kairo
46 Min.Ab 12
Jessica reist nach Ägypten, um gemeinsam mit der Kuratorin Sally Otterbrun den kulturellen Austausch zwischen Museen in New York und Kairo zu organisieren. Was Jessica nicht weiß: Sally wurde von Museumsdirektor Sherif Faris beauftragt, eine wertvolle Statue gegen eine Fälschung auszutauschen. In Kairo angekommen, wird Jessicas Tasche gestohlen. Als auch noch die Statue abhanden kommt und ein Mord verübt wird, ist wieder einmal Jessicas Spürsinn gefragt ...
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH