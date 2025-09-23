Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Was geschah mit Sam und Terry?

SAT.1 GOLD Staffel 11 Folge 9 vom 23.09.2025
Was geschah mit Sam und Terry?

Was geschah mit Sam und Terry?Jetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 9: Was geschah mit Sam und Terry?

46 Min. Folge vom 23.09.2025 Ab 12

Die Vorbereitungen zu einem Galadinner von Jessicas Club sind im vollen Gange, als der örtliche Frisör Sam Bryce in Jessicas Garage durch einen Stromschlag getötet wird. Sheriff Metzger hat schnell eine Theorie, wie und von wem Sam ermordet wurde. Als Hauptverdächtige gilt Terry Deauville, eine Lehrerin, von der sich Sam vor Kurzem getrennt hat. Doch dann wird auch Terry tot aufgefunden, und Jessica zweifelt an Sheriff Metzgers Theorie, sie hätte Selbstmord begangen ...

