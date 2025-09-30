Mord ist ihr Hobby
Folge 18: Immobilienhaie
44 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
In Cabot Cove herrscht Aufruhr: Ein riesiges Einkaufscenter soll gebaut werden. Zwar hält Jessica nicht viel von diesem Plan, allerdings ist ihr Neffe Grady bei der Baufirma beschäftigt und könnte so seine Familie versorgen. Während einer Versammlung wird Everett Buffum, ein Firmensprecher, von seiner Frau Lorna mit einer Waffe bedroht. Lorna kann überwältigt werden, doch wenig später kommt sie bei einem Autounfall ums Leben. Jessica befürchtet, dass nachgeholfen wurde ...
