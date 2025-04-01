Mord ist ihr Hobby
Folge 3: Auf schiefer Bahn
46 Min.Ab 12
In Cabot Cove finden Feierlichkeiten zu Ehren von Joshua Peabody statt, einem ehemaligen Mitbürger, der im Unabhängigkeitskrieg siegreich gegen die Engländer kämpfte. Zur Entrüstung aller taucht ein vermeintlicher Brief George Washingtons auf, in dem Peabody Verrat angelastet wird. Wenig später wird die Regisseurin eines Filmteams, die die Feier dokumentieren sollte, tot aufgefunden. Schnell gibt es eine Verdächtige: Edith Peabody, die um das Andenken ihres Ahnen bangen muss ...
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH