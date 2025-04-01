Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 3
46 Min.Ab 12

In Cabot Cove finden Feierlichkeiten zu Ehren von Joshua Peabody statt, einem ehemaligen Mitbürger, der im Unabhängigkeitskrieg siegreich gegen die Engländer kämpfte. Zur Entrüstung aller taucht ein vermeintlicher Brief George Washingtons auf, in dem Peabody Verrat angelastet wird. Wenig später wird die Regisseurin eines Filmteams, die die Feier dokumentieren sollte, tot aufgefunden. Schnell gibt es eine Verdächtige: Edith Peabody, die um das Andenken ihres Ahnen bangen muss ...

SAT.1 GOLD
