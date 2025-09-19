Mord ist ihr Hobby
Folge 5: Fataler Ehrgeiz
44 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12
Ein Roman Jessica Fletchers soll als Fortsetzungsstory in einer Tageszeitung in San Francisco erscheinen. Um die Angelegenheit zu regeln, reist Jessica nach Kalifornien. Dort angekommen, erfährt sie, dass das Blatt von einem britischen Herausgeber übernommen wurde, der die Zeitung nach seinem Geschmack umgestalten möchte. Im Zuge dessen soll Jessicas Roman in eine Sensationsstory umgewandelt werden. Als eine Kolumnistin der Zeitung ermordet wird, ist Jessicas Gespür gefragt ...
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH