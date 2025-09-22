Mord ist ihr Hobby
Folge 7: Kein Held des Tages
44 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12
Jessica Fletcher verbringt ihren Urlaub auf Martinique, wo sie sich im Hotel ihrer Freundin Lauren einquartiert. Doch die karibische Idylle trügt: Der Hotelgast und Privatdetektiv Charlie Garrett wird verdächtigt, die Ehefrau eines Klienten ermordet zu haben. Garrett beteuert seine Unschuld, und es ist an Jessica herauszufinden, ob er die Wahrheit sagt oder lügt ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH